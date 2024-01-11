В «Енисее» ответили, позовут ли Александра Мостового в тренерский штаб Андрея Тихонова

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев ответил на вопрос, собирается ли клуб позвать бывшего игрока «Спартака» и сборной России Александра Мостового в тренерский штаб нового главного тренера команды Андрея Тихонова.

«Позвать Мостового в штаб Тихонова? Это надо уже спрашивать у главного тренера. Лично я хотел бы видеть Александра в штабе», — приводит слова Федосеева «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что красноярский клуб заинтересован в Александре Мостовом и рассматривает его как одного из кандидатов на пост нового главного тренера команды. Однако 10 января «Енисей» объявил, что российский специалист Андрей Тихонов стал главным тренером команды.

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками. При этом красноярская команда в этом сезоне дошла до пятого раунда Фонбет Кубка России, где проиграла «Волгарю» со счётом 0:1.