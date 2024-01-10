Мостовой: хорошо, что «Енисей» взял Тихонова, а не очередного ноунейма

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Андрея Тихонова в «Енисей».

«Что не срослось с «Енисеем»? Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было. Видел, что помимо моей фамилии, было ещё фамилий пять. Поэтому ничего такого. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал.

Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: «Александр, кем вы себя видите в будущем?». Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе. Лет 15 прошло, а я ещё ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода. Все заждались меня в роли тренера? Да никто не заждался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.