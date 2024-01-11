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«Арсенал» намерен купить лидера «Реала Сосьедад», отказавшего «канонирам» летом

«Арсенал» намерен купить лидера «Реала Сосьедад», отказавшего «канонирам» летом
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Лондонский «Арсенал» в январское трансферное окно предпримет попытку приобрести 24-летнего полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» готовы предложить «Реалу Сосьедад» £ 50 млн (€ 57 млн) за покупку испанского футболиста. Минувшим летом «Арсенал» уже пытался приобрести Субименди, но получил отказ.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник «Реала Сосьедад» принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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