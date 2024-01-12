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Артём Дзюба: для Слуцкого вариант с «Шанхаем» — супер, всё получится

Артём Дзюба: для Слуцкого вариант с «Шанхаем» — супер, всё получится
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба оценил назначение российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Отметим, что до отъезда в Китай тренер и футболист проводили много времени вместе в рамках медийной карьеры — они снимались в нескольких шоу и даже создали свой совместный проект.

«Конечно, у Слуцкого всё получится. Как оцениваю вариант с «Шанхаем»? Супер! Главное, чтобы ему было хорошо. Был бы для меня интересен такой вызов? Посмотрим, время покажет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Слуцкий возглавил тренерский штаб «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

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