Бушманов: надеюсь, новое руководство спортивного блока «Спартака» пойдёт клубу на пользу

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о назначении нового руководителя селекционного департамента красно-белых, которым стал португальский специалист Жоаким Пинту, а также о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора.

«Надеюсь, новое руководство спортивного блока «Спартака» пойдёт клубу на пользу. Если пригласили руководителей иностранцев, наверное, стоит ждать легионеров. Надеюсь, что качественных, которые поднимут уровень команды. В любое время клубу нужны качественные легионеры, ведь молодёжи надо к чему-то стремиться и видеть, как играют и тренируются сильные игроки», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. О назначении Пинту стало известно вчера, 11 января. В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.