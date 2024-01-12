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Рашид Рахимов оценил седьмое место «Рубина» в турнирной таблице РПЛ

Рашид Рахимов оценил седьмое место «Рубина» в турнирной таблице РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил турнирное положение казанского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По мнению специалиста, седьмое место по итогам первой части чемпионата ещё ни о чём не говорит.

«Седьмое место в таблице? Ни о чём не говорит», — сказал Рашид Рахимов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге казанский «Рубин» под руководством Рашида Рахимова завершил на седьмом месте в таблице. Казанская команда набрала 28 очков в 18 матчах. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», в активе которого 38 очков. Действующий чемпион страны, «Зенит», отстаёт от нынешнего лидера на два очка.

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