«Можно купить 20 человек и ничего не добиться». Тренер «Рубина» Рахимов — о трансферах

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о необходимости трансферов для повышения качества команды.

«Ты можешь купить 20 человек и ничего не добиться, а можешь купить на позиции тех, которые могут усилить. И усилить те позиции, которые тебе нужно поменять. Вот они у тебя были, допустим, в Первой лиге, но это другой уровень. Почему в первых турах мы не могли привыкнуть к этим скоростям, к этому движению? Нет этого. Нет качества этого. Мы вроде играем, играем организованно, раз пропустили второй мяч, там третий, четвёртый, и всё. Вроде играешь, играешь, играешь, нормально. Бум! Второй мяч залетел. Третий залетел, четвёртый залетел. За 10-15 минут.

Поэтому мы выходим, а нам надо многое поменять, и мы же видим это всё. Мы же не просто говорим, что мы сейчас наберём людей, поменяем всё. Хотя, если посмотреть, перед сезоном 18-19 человек ушли. И пришли вот эти игроки, которые сегодня, и я понимаю, что скамейки такой длинной всё равно нет, которая будет держать уровень тренировочного процесса, которая заставит меня усилить этот тренировочный процесс, усложнить его. Я же понимаю, что не всё получается. Я понимаю, что нельзя стоять», — сказал Рашид Рахимов в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».