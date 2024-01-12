В «Оренбурге» высказались об уходе Кирилла Печенина и Юрия Ковалёва из клуба

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о расторжении контракта с Кириллом Печениным и Юрием Ковалёвым. Напомним, соглашения были расторгнуты по взаимному согласию сторон.

«Это решение ни с чем не связано, это решение клуба. Никаких претензий к Юре нет. Он много сделал, мы ему благодарны, но иногда принимаются решения, вызванные интересами клуба. Мы очень благодарны Ковалёву за ту работу, которую он проделал. Он квалифицированный футболист», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Оренбург» к зимнему перерыву в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков за 18 матчей чемпионата страны.