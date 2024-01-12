Тен Хаг — о Марсьяле: он не в форме, ему нужно поработать над этим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем манкунианцев Антони Марсьяле, отметив, что французский игрок в данный момент далёк от оптимальных физических кондиций.

«Он не в форме. Мы хотим, чтобы игроки были в форме, а он в данный момент не в форме. Мы должны помочь ему с этим, но и Антони нужно потрудиться», — приводит слова тен Хага UtdPlug в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что миланский «Интер» проявляет интерес к французскому футболисту «Ман Юнайтед». Позднее Эрик тен Хаг заявил, что клуб ведёт переговоры с Марсьялем по новому контракту. Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет (с 2015 года).

В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 13 матчей в рамках АПЛ и забил один гол. Контракт игрока с манкунианцами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.