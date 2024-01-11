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Агент Марсьяля ведёт переговоры с тремя турецкими клубами — Ахмет Конанч

Агент Марсьяля ведёт переговоры с тремя турецкими клубами — Ахмет Конанч
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Футбольный агент Филипп Ламболи, представляющий интересы нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, находится в Турции и ведёт переговоры с тремя клубами из Стамбула — «Фенербахче», «Бешикташем» и «Галатасараем». Об этом сообщает журналист Ахмет Конанч в своих соцсетях.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В текущем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 19 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о заинтересованности «МЮ» в продлении контракта с французским форвардом.

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