Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником Пуцко

«Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником Пуцко
Комментарии

Защитник Александр Пуцко покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Александром Пуцко расторгнут по соглашению сторон.

Мы благодарим Александра за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении калининградского клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Пуцко провёл шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
«Балтика» объявила об уходе 24-летнего полузащитника в «Акрон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android