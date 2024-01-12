«Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником Пуцко

Защитник Александр Пуцко покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Трудовой договор между футбольным клубом «Балтика» и Александром Пуцко расторгнут по соглашению сторон.

Мы благодарим Александра за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении калининградского клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Пуцко провёл шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей.