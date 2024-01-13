«Криш, смотри и учись». Роналду повторил гол сына ударом со штрафного в «девятку»

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал видео для своего старшего сына, Криштиану Роналду-младшего, в котором повторил гол юноши со штрафного в «девятку», который ему недавно удалось забить.

«Криш, смотри и учись», — написано под видео в социальной сети футболиста.

Фото: Соц. сети Криштиану Роналду

В момент исполнения штрафного удара роль стенки исполняли пластмассовые манекены.

Роналду-младший начал свой футбольный путь в испанском «Посуэло», где за два года забил 55 мячей. Затем вместе с отцом он перешёл в туринский «Ювентус». Там за 28 игр он отметился 58 голами и 18 результативными передачами. Последним клубом юниора стал английский «Манчестер Юнайтед». После переезда семьи Роналду в Саудовскую Аравию юноша был зачислен в академию «Аль-Насра».

Роналду подарил маме Porsche на её день рождения