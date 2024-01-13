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Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном»

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 21-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Встреча состоится завтра, 14 января. Начало игры — в 17:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они постепенно становятся лучше и играют очень конкурентоспособно. Несмотря на их проблему со снятием очков, они играют хорошо и борются в каждом матче. Очень сложно обыграть «Эвертон» на их стадионе при болельщиках. Мы их очень уважаем. У нас есть несколько травмированных игроков, как и у них.

Мы анализируем их данные, они много бьют по воротам, играют в пас и зарабатывают много угловых в атаке. Иногда они разыгрывают комбинации, иногда играют длинными передачами, выигрывают подбор и загоняют много игроков в штрафную соперника. Я ожидаю этого.

Это будет сложно. Мы должны защищаться, контролировать наше расположение на поле и пытаться навязать наш стиль, идею и план игры. Они будут сильно давить на нас и многого требовать от нас в обороне», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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