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«Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

«Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ
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Сегодня, 13 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Фулхэмом». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Фулхэм
Лондон

Стали известны стартовые составы команд.

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Броя, Стерлинг.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Пальинья, Кейрни, Уилсон, Перейра, Виллиан, Хименес.

В данный момент «Челси» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 28 очков в 20 проведённых матчах. «Фулхэм» располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица АПЛ
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