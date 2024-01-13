«Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

Сегодня, 13 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Фулхэмом». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Броя, Стерлинг.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Пальинья, Кейрни, Уилсон, Перейра, Виллиан, Хименес.

В данный момент «Челси» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 28 очков в 20 проведённых матчах. «Фулхэм» располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка после аналогичного количества встреч.