«Челси» — «Фулхэм». Почеттино пока держится

Если у клуба не останется шансов на еврокубки, тренер будет отправлен в отставку. Пока что ничего непоправимого не произошло

13 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Челси» — «Фулхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.63. Успех «дачников» оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 13 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Челси» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм» (13.01.2024)

Позади первые матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/32 финала Кубка Англии. 13 января состоятся две встречи 21-го тура английской Премьер-лиги. В самой ранней из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

В последних четырёх турах в АПЛ «Челси» уступил только «Вулверхэмптону» (1:2), на выезде. Победил он «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Лутон» (3:2). Клуб поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего седьмое место «Брайтона» составляет три очка.

Также «аристократы» вышли в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив на предыдущей стадии «Престон» (4:0). Единственное, что омрачает настроение болельщикам клуба, это поражение в первом полуфинальном матче Кубка лиги с «Мидлсбро» (0:1).

Подопечных Маурисио Почеттино в очередной раз сильно подвело завершение. Одним из главных антигероев встречи с «Мидлсбро» стал Коул Палмер. Он не реализовал несколько голевых моментов. После матча пошли слухи о том, что руководство «синих» может отправить аргентинского специалиста в отставку, но затем последовало опровержение.

По информации СМИ, «Челси» не планирует увольнять Почеттино, пока команда борется за попадание в еврокубки. Видимых причин для отставки Маурисио нет. Несмотря на огромное количество травм, «аристократы» демонстрируют футбол высокого качества, регулярно забивают и всё чаще выигрывают матчи.

Благодаря 51-летнему аргентинскому специалисту появился индивидуальный прогресс у ряда футболистов, в частности у часто критикуемого Михаила Мудрика. В последних 15 матчах во всех официальных турнирах украинец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Фулхэм» в четырёх последних встречах в чемпионате Англии победил только заметно сбавивший лондонский «Арсенал» (2:1), причём на домашнем стадионе. Уступил он очень нестабильному «Ньюкаслу» (0:3), располагающемуся в зоне вылета «Бёрнли» (0:2) и «Борнмуту» (0:3).

«Дачники» тоже вышли в 1/16 финала Кубка Англии, но на предыдущей стадии они с трудом победили замыкающий турнирную таблицу Чемпионшипа «Ротерхэм» (1:0). А в первом полуфинальном матче Кубка лиги подопечные Марку Силвы уступили лишившемуся Мохамеда Салаха и Эндо Ватару «Ливерпулю» (1:2).

Местами «Фулхэм» смотрелся очень здорово. Он компактно оборонялся и активно шёл вперёд. Тем не менее нельзя не отметить, что подопечные Юргена Клоппа упустили ряд голевых моментов. В послематчевом интервью немецкий наставник признался, что команда сама создала себе проблемы. Не «привези» Вирджил ван Дейк гол 19-й минуте, игра наверняка сложилась бы совсем иначе.

«Фулхэм» демонстрирует приятный глазу атакующий футбол, но в этом сезоне он редко приносит плоды. «Дачники» располагаются лишь на 13-й строчке в турнирной таблице первенства. Бо́льшую часть очков они набрали во встречах с аутсайдерами или на домашнем стадионе.

В 10 матчах в АПЛ в гостях подопечные Марку Силвы одержали только одну победу и три раза сыграли вничью. За этот период времени они забили только девять мячей, а пропустили 23. Хуже «дачников» на выезде выступают только «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед».

Поставить на то, что «Челси» одержит победу в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. 7 из 10 последних официальных очных встреч закончились именно так. «Дачники» выиграли только 1 из 10 матчей, причём на домашнем стадионе.

«Аристократы» в 26 играх во всех официальных турнирах забили 44 мяча. Думается, подопечные Почеттино исправятся за поражение в первом полуфинальном матче с «Мидлсбро». К ответной игре, которая состоится совсем скоро в Лондоне, они наверняка подойдут в полной готовности.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 13 января 2024 года

В пользу уверенной победы «Челси» в грядущем матче свидетельствует ряд факторов: история очных встреч, тонус команд на последнем отрезке сезона, а также то, что игра состоится на «Стэмфорд Бридж». На выезде «Фулхэм» очень часто пропускает и терпит поражения вне зависимости от уровня соперника. Ждём, что «синие» реабилитируются и выиграют встречу.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за 1.93.