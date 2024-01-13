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Александр Мостовой: Круговой в ЦСКА потеряет чемпионский запах, но зато будет играть

Александр Мостовой: Круговой в ЦСКА потеряет чемпионский запах, но зато будет играть
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Данилы Кругового в ЦСКА.

«Для Кругового это хороший вариант. В ЦСКА он может стать основным игроком. В «Зените» ему не удавалось быть основным игроком и не удастся, пока там есть Дуглас. Да, он потеряет чемпионский запах, но зато будет играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что Данил Круговой перейдёт в ЦСКА летом 2024 года в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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