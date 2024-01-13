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Константин Кучаев: еду на сборы с ЦСКА, о продлении контракта ничего не знаю

Константин Кучаев: еду на сборы с ЦСКА, о продлении контракта ничего не знаю
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Полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как на текущий момент обстоит ситуация с продлением его контракта с московским клубом, срок действия которого истекает по окончании нынешнего сезона.

«Переговоры с ЦСКА о продлении контракта? Пока просто еду на сборы, больше ничего не знаю», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее Александр Клюев, являющийся футбольным агентом Кучаева, подтвердил, что переговоры с ЦСКА о пролонгации трудового соглашения игрока состоялись.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Кучаевым интересуется калининградская «Балтика».

В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Константин выступает за ЦСКА с лета 2022 года, он перешёл в команду из «Рубина». Всего Кучаев провёл в составе армейского клуба 153 матча во всех турнирах.

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