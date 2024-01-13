«Наполи» вырвал победу у «Салернитаны» на 90+6-й минуте

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Наполи» сумел вырвать победу — 2:1.
Гости вышли вперёд на 29-й минуте благодаря точному удару полузащитника Антонио Кандревы. Однако ещё до перерыва «партенопейцы» сумели восстановить равенство в счёте. С 11-метровой отметки отличился вингер Маттео Политано. На 90+6-й минуте победу неаполитанцам принёс точный удар защитника Амира Ррахмани — 2:1.
На данный момент «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 31 очко после 20 туров. «Салернитана» располагается на последней, 20-й строчке, имея в активе 13 очков.
- 13 января 2024
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