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«Атлетик» Б — «Реал Сосьедад»: Захарян появится на поле в стартовом составе

В матче 20-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» Б и «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Составы команд:

«Атлетик»: Унай Симон, Берчиче, Вивиан, Паредес, Леке, Луис де Галаррета, Гурусета, Весга, Беренгер, Санчет, Уильямс.

«Реал Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Субельдиа, Ле Норман, Тирни, Мерино, Субименди, Браис Мендес, Захарян, Оярсабаль, Баррене.

В матче первого круга чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома разгромил «Атлетик» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Робен Ле Норман, Такефуса Кубо и Микель Оярсабаль.

«Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 19 матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (48).