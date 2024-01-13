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«Монако» — «Реймс»: Хадра вновь вывел гостей вперёд

«Монако» — «Реймс»: Хадра вновь вывел гостей вперёд
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Сегодня, 13 января, проходит матч 18-го тура французской Лиги 1 между «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «Реймсом». Команды играют на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Реймс
Реймс
0:1 Теума – 35'     1:1 Бен-Йеддер – 49'     1:2 Хадра – 55'     1:3 Матусива – 90+5'    

В середине первого тайма, на 35-й минуте, Тедди Теума открыл счёт в матче, выведя «Реймс» вперёд. В начале второго тайма, на 49-й минуте, нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер с передачи Александра Головина сравнял счёт. Вскоре, на 55-й минуте, Реда Хадра вновь вывел «Реймс» вперёд — 2:1.

Последний раз команды встречались в рамках 8-го тура нынешнего сезона. Тогда «Монако» в гостях обыграл «Реймс» со счётом 3:1.

В данный момент монегаски находятся на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 33 очка в 17 проведённых матчах. «Реймс» располагается на восьмой позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.

Таблица Лиги 1
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