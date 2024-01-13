«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд

Сегодня, 13 января, проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме, на 26-й минуте, Бернарду Силва открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Сити» вперёд — 1:0.
Последний раз в АПЛ команды встречались в рамках 2-го тура нынешнего сезона. Тогда «Манчестер Сити» дома обыграл «Ньюкасл» со счётом 1:0.
В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 40 очков в 19 проведённых матчах. «Ньюкасл» располагается на 10-й позиции с 29 очками после 20 матчей.
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