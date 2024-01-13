«Монца» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А
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В субботу, 13 января, в матче 20-го тура итальянской Серии А встретятся «Монца» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Стали известны стартовые составы команд.
Италия - Серия А . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Монца
Монца
1-й тайм
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 12' 0:2 Мартинес – 14' 1:2 Пессина – 30'
Составы команд:
«Монца»: Соррентино, Перейра, Д'Амброзио, Гальярдини, Кальдирола, Куррия, Бондо, Пессина, Колпани, Карбони, Дани Мота.
«Интер»: Зоммер, Дармиан, Павар, де Врей, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Мартинес, Тюрам.
На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 48 очков после 19 туров. «Монца» располагается на 11-й строчке, имея в активе 25 очков.
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