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«Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Атлетику» из Бильбао

«Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Атлетику» из Бильбао
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Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Атлетик» сумел обыграть своего соперника — 2:1. Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и провёл на поле 63 минуты.

«Атлетик» вышел вперёд на 30-й минуте. Голом отметился форвард команды Алекс Беренгер. Спустя 12 минут футболист оформил дубль. На 90-й минуте вингер гостей Микель Оярсабаль сумел «размочить» ворота Уная Симона. Матч так и завершился — 2:1.

«Атлетик» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко после 20 туров. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (48).

Испания - Примера . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Беренгер – 30'     2:0 Беренгер – 42'     2:1 Оярсабаль – 88'    
Турнирная таблица Ла Лиги - 2023/2024
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