«Интер» рассматривал Аллегри как сменщика Конте до варианта с Индзаги

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что миланский клуб после ухода Антонио Конте в 2021 году всерьёз рассматривал вариант с назначением на пост главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

«После ухода Конте нам пришлось связаться с тренерами. Безусловно, мы выбирали из тех, кто был свободным агентом на тот момент. В то время в этот список входили Аллегри и Индзаги, но мы очень гордимся тем, что пригласили Симоне, при всём уважении к Массимилиано.

Аллегри — очень опытный тренер, лидер. Он привил своей команде сильный менталитет. Несмотря на некоторые трудности, включая травмы, «Ювентус» по-прежнему чрезвычайно конкурентоспособен», — приводит слова Маротты Football Italia.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. До этого специалист работал с туринским клубом на протяжении пяти лет (в период с 2014 по 2019 год). Действующий контракт итальянца с «бьянконери» рассчитан до лета 2025 года. За свою тренерскую карьеру 56-летний наставник выиграл 13 титулов: 11 — с «Ювентусом» и ещё два — с «Миланом».