Гендиректор «Интера»: мы ещё не решили вопрос с подписанием Зелиньского

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном подписании полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньского на правах свободного агента.

«Переход Зелиньского в «Интер»? Трансферное окно открыто, мы ищем любую возможность для усиления. Нам разрешено связываться с игроками, у которых заканчивается контракт в июле. И мы хотим преуспеть в подписании свободных агентов. Однако на данный момент по переходу Зелиньского в «Интер» ещё ничего не решено», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Зелиньски находится в «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек появлялся на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.