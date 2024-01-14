«Ньюкасл» готов продать Гимарайнса в «Реал» или «Барселону»

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнс может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, руководство «сорок» приняло решение отпустить 26-летнего хавбека в один из грандов испанского футбола, если сам игрок того пожелает. Отмечается, что на футболиста претендуют «Реал» и «Барселона». «Ньюкасл» готов отпустить бразильца за меньшую сумму, нежели сумма отступных по контракту (€ 115 млн).

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сорок» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.