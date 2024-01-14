Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» готов продать Гимарайнса в «Реал» или «Барселону»

«Ньюкасл» готов продать Гимарайнса в «Реал» или «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнс может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, руководство «сорок» приняло решение отпустить 26-летнего хавбека в один из грандов испанского футбола, если сам игрок того пожелает. Отмечается, что на футболиста претендуют «Реал» и «Барселона». «Ньюкасл» готов отпустить бразильца за меньшую сумму, нежели сумма отступных по контракту (€ 115 млн).

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сорок» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Материалы по теме
Что творит «Челси»! Клуб платит € 60 млн за 16-летнего бразильца! LIVE трансферов Европы
Live
Что творит «Челси»! Клуб платит € 60 млн за 16-летнего бразильца! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android