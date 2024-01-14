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«Манчестер Юнайтед» может приобрести одну из главных звёзд «Реала»

«Манчестер Юнайтед» может приобрести одну из главных звёзд «Реала»
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Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на игрока также претендует «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что такая возможность существует, поскольку «Реал Мадрид» сосредоточился на подписании Килиана Мбаппе летом. Гранд Ла Лиги не планирует ставить в состав и Винисиуса, и Мбаппе, поскольку они занимают одну и ту же позицию на поле.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским «Реалом» у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

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