Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Мозамбик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян — второй среди левых защитников топ-10 лиг Европы по результативным действиям

Тикнизян — второй среди левых защитников топ-10 лиг Европы по результативным действиям
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в нынешнем сезоне забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Армянский футболист занимает второе место среди всех футболистов своей позиции по числу результативных действий в топ-10 лиг нынешнего сезона. Об этом сообщает Transfermarkt.

На первом месте располагается испанский легионер леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, у которого 17 результативных действий (девять голов и восемь результативных передач) в 25 матчах. Замыкает тройку Нуну Сантуш из «Спортинга» — 3+10 в 27 матчах. Португалец уступил вторую строчку Тикнизяну, так как на 13 результативных действий Наир потратил на четыре матча меньше.

Следующим представителем Российской Премьер-Лиги в рейтинге является Даниил Хлусевич из «Спартака», у которого три гола и результативная передача в 19 матчах. Он занимает 24-е место.

Материалы по теме
Видео
Наир Тикнизян начнёт сборы «Локомотива» в новом образе
Яна Ромашкина назвала самого красивого мужчину из мира спорта, не считая Тикнизяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android