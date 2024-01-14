Тикнизян — второй среди левых защитников топ-10 лиг Европы по результативным действиям

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в нынешнем сезоне забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Армянский футболист занимает второе место среди всех футболистов своей позиции по числу результативных действий в топ-10 лиг нынешнего сезона. Об этом сообщает Transfermarkt.

На первом месте располагается испанский легионер леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо, у которого 17 результативных действий (девять голов и восемь результативных передач) в 25 матчах. Замыкает тройку Нуну Сантуш из «Спортинга» — 3+10 в 27 матчах. Португалец уступил вторую строчку Тикнизяну, так как на 13 результативных действий Наир потратил на четыре матча меньше.

Следующим представителем Российской Премьер-Лиги в рейтинге является Даниил Хлусевич из «Спартака», у которого три гола и результативная передача в 19 матчах. Он занимает 24-е место.