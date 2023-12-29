Яна Ромашкина назвала самого красивого мужчину из мира спорта, не считая Тикнизяна

Телеведущая Яна Ромашкина, жена защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответила на вопрос, кто, по её мнению, самый красивый мужчина из мира спорта, не считая Тикнизяна.

«Самый красивый мужчина из мира спорта, кроме Наира? Хотела сказать про Марадону. Он симпатичный мужчина. Других футболистов я не знаю, только Марадону и Тикнизяна.

В детстве я следила за сборной Испании, мне нравился Фернандо Торрес. За ним уже давно не слежу, но знаю, что он раскачался. Раньше он был очень симпатичным», — сказала Ромашкина в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, 24 сентября Наир Тикнизян сделал предложение Ромашкиной, а уже через месяц пара поженилась. Ранее Яна Ромашкина рассказала, что Тикнизян встаёт из-за неё в 3:30 утра. Позже Наир рассказал, мешает ли то, что ему приходится вставать каждый день в 3:30 утра ради Ромашкиной, а также объяснил, зачем он это делает.