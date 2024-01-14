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«Хочу снова быть счастливым». Санчо — о первой игре за «Боруссию» после возвращения

«Хочу снова быть счастливым». Санчо — о первой игре за «Боруссию» после возвращения
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, до конца нынешнего сезона выступающий за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, поделился эмоциями от первого матча за «шмелей» после своего возвращения, в котором они обыграли «Дармштадт» со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига . 17-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Брандт – 24'     0:2 Ройс – 77'     0:3 Мукоко – 90+2'    

«Такое ощущение, что я вернулся домой. Я рад снова оказаться на поле. Я здесь для того, чтобы снова быть счастливым, улыбаться и помогать команде.

Голевая передача на Ройса? Так и должно быть. Я вернулся, ассистируя Марко», — приводит слова Санчо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 77-й минуте полузащитник Марко Ройс забил гол с передачи Санчо.

Ранее англичанин уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и 64 результативными передачами.

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