«Хочу снова быть счастливым». Санчо — о первой игре за «Боруссию» после возвращения

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, до конца нынешнего сезона выступающий за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, поделился эмоциями от первого матча за «шмелей» после своего возвращения, в котором они обыграли «Дармштадт» со счётом 3:0.
«Такое ощущение, что я вернулся домой. Я рад снова оказаться на поле. Я здесь для того, чтобы снова быть счастливым, улыбаться и помогать команде.
Голевая передача на Ройса? Так и должно быть. Я вернулся, ассистируя Марко», — приводит слова Санчо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, на 77-й минуте полузащитник Марко Ройс забил гол с передачи Санчо.
Ранее англичанин уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и 64 результативными передачами.