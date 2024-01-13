Санчо отметился результативным действием в первом же матче за «Боруссию»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отметился голевым действием в своей первой игре после возвращения в немецкую команду. Это произошло в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом» (3:0). Англичанин на 77-й минуте ассистировал лидеру дортмундцев Марко Ройсу.

Напомним, Санчо на этой неделе перешёл в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Вингер будет выступать за «шмелей» как минимум до конца нынешнего сезона.

Санчо уже играл в составе «Боруссии» на протяжении четырёх лет (с 2017 по 2021 год). В 104 матчах за немецкий клуб англичанин отметился 38 голами.

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. До сегодняшней игры с «Дармштадтом» Санчо не появлялся на поле с сентября из-за конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.