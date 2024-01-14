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ЦСКА опубликовал состав на первый тренировочный сбор

ЦСКА опубликовал состав на первый тренировочный сбор
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Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала в своём телеграм-канале список футболистов, которые отправятся с командой на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

Состав ЦСКА на первый тренировочный сбор

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов, Егор Бесаев.

Защитники: Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Кирилл Набабкин, Михаил Рядно, Илья Агапов, Милан Гаич, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Иван Обляков, Саша Зделар, Виктор Давила, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Максим Мухин.

Нападающие: Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Тамерлан Мусаев.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

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