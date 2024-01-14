Врач ЦСКА Безуглов ответил, есть ли у игроков проблемы с лишним весом перед сборами

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, были ли выявлены проблемы с лишним весом у кого-либо из игроков московского клуба перед началом тренировочных сборов.

«Лишнего веса никто не привёз. Мы с ребятами всё время на связи, они знают задачи на межсезонье. Они отдыхали дней 10–12, а затем уже началась работа. Всё высыпалось в чаты, всё индивидуально разрабатывается и контролируется. Возможно, какие-то единичные случаи и совсем не критичные цифры. Никаких больших проблем точно нет», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.