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«Галатасарай» заинтересован в экс-форварде «Милана», который самовольно покинул «Адану»

Стамбульский «Галатасарай» рассматривает возможность подписания сенегальского нападающего М'Байе Ньянга, который самовольно покинул расположение другого турецкого клуба — «Адана Демирспор». Об этом сообщает A Spor.

По информации источника, 29-летний футболист покинул «Адана Демирспор», заявив, что не получал зарплату уже четыре месяца. Руководство оштрафовало Ньянга на € 175 тыс. за то, что он покинул расположение команды без разрешения, и пожаловалось на игрока в ФИФА.

Также сообщается, что «Галатасарай» начал рассматривать кандидатуру М'Байе из-за травмы Мауро Икарди и отъезда Седрика Бакамбу на Кубок африканских наций.

Действующее соглашение экс-игрока «Милана» с «Аданой» рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сенегальца в € 2,7 млн.