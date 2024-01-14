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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Хойлунд вывел хозяев вперёд в самом начале матча

Сегодня, 14 января, проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале встречи, на третьей минуте, Расмус Хойлунд открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд — 1:0.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE

В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 2-го тура. В той встрече лондонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голом отметился полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр, а защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес забил автогол.

После 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 39 очков и расположился на пятой строчке.