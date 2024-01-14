Кипрский «Арис» обыграл «Аполлон», Кокорин был заменён в конце матча
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Сегодня, 14 января, состоялся матч 19-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встречались лимасольские «Аполлон» и «Арис». Игра прошла на стадионе «Цирион» в Лимасале (Кипр). Встреча началась в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 19-й тур
14 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
Окончен
0 : 1
Арис
Лимасол
0:1 Монтнор – 17'
Удаления: нет / Кажу – 72'
Единственный забитым мячом отметился Джейден Монтнор на 17-й минуте. При этом на 72-й минуте защитник «Ариса» Кажу получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в стартовом составе и был заменён на 86-й минуте.
На данный момент после 19 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Аполлон» располагается на седьмом месте с 29 очками. «Арис» находится третьей строчке с 38 очками.
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