Эрик тен Хаг рассказал подробности о начале проблем Санчо в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, в какой момент в клубе у нападающего Джейдона Санчо начались проблемы.

«Проблемы возникли после подписания, ещё за год до моего прихода. У нас были проблемы на протяжении всего времени, поэтому можно сказать, что его пребывание в клубе пока нельзя назвать успешным.

Теперь он возвращается в дортмундскую «Боруссию». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова тен Хага Sky Sports в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Недавно игрок вернулся на правах аренды в дортмундскую «Боруссию», где выступал ранее.