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Марко Ройс: Санчо не выходил на поле несколько месяцев, но он делает разницу

Марко Ройс: Санчо не выходил на поле несколько месяцев, но он делает разницу
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями от игры вингера «шмелей» Джейдона Санчо в минувшем матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с клубом «Дармштадт 98» (3:0).

Германия - Бундеслига . 17-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Брандт – 24'     0:2 Ройс – 77'     0:3 Мукоко – 90+2'    

«Он делает разницу. Санчо способен забивать в каждой игре, потому что всегда знает, как превратить недостаток в преимущество. Мне нравится играть с ним сейчас — как и в прошлом. Я очень, очень рад, что он вернулся к нам.

Мы не можем ожидать чудес. Он вообще не играл семь или восемь месяцев. У Джейдона не было ритма, он очень мало тренировался с командой, поэтому каждая минута на поле, каждая тренировка и каждый гол или ассист помогают ему. Он действительно очень важен для нас, так как он здорово взламывает оборону и исполняет последние передачи», — приводит слова Ройса Sky Sport Germany.

Напомним, на 77-й минуте матча с «Дармштадтом» Ройс забил гол с передачи Санчо.

11 января «Боруссия» объявила, что английский футболист, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», присоединился к команде на правах полугодичной аренды.

Санчо не принимал участия в матчах с сентября, поскольку был выведен из основного состава «красных дьяволов» из-за ссоры с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

Турнирная таблица Бундеслиги
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