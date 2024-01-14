Марко Ройс: Санчо не выходил на поле несколько месяцев, но он делает разницу

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями от игры вингера «шмелей» Джейдона Санчо в минувшем матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с клубом «Дармштадт 98» (3:0).

«Он делает разницу. Санчо способен забивать в каждой игре, потому что всегда знает, как превратить недостаток в преимущество. Мне нравится играть с ним сейчас — как и в прошлом. Я очень, очень рад, что он вернулся к нам.

Мы не можем ожидать чудес. Он вообще не играл семь или восемь месяцев. У Джейдона не было ритма, он очень мало тренировался с командой, поэтому каждая минута на поле, каждая тренировка и каждый гол или ассист помогают ему. Он действительно очень важен для нас, так как он здорово взламывает оборону и исполняет последние передачи», — приводит слова Ройса Sky Sport Germany.

Напомним, на 77-й минуте матча с «Дармштадтом» Ройс забил гол с передачи Санчо.

11 января «Боруссия» объявила, что английский футболист, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», присоединился к команде на правах полугодичной аренды.

Санчо не принимал участия в матчах с сентября, поскольку был выведен из основного состава «красных дьяволов» из-за ссоры с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.