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Карло Анчелотти после победы в Суперкубке высказался о планах на Лунина и Кепу

Карло Анчелотти после победы в Суперкубке высказался о планах на Лунина и Кепу
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после разгрома «Барселоны» (4:1) в финале Суперкубка Испании заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа Аррисабалага, а не Андрей Лунин.

«Кепа будет играть в Ла Лиге. Кепа вернётся в Ла Лиге, а Лунин сыграет против «Атлетико». Это была игра для Лунина, а Кепа вернётся в чемпионате», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага подвергся критике после полуфинального матча Суперкубка Испании с «Атлетико», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:3. Однако после этой встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Кепа не виноват в пропущенных мячах.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет выкупать контракт испанского голкипера.

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