Тибо Куртуа может стать дублёром украинца Андрея Лунина в «Реале» — El Nacional

В августе 2023-го голкипер «Реала» Тибо Куртуа на одной из тренировок порвал переднюю крестообразную связку левого колена и оба мениска, из-за чего при самых оптимистичных раскладах вернётся в строй лишь в конце этого сезона. Украинский вратарь Андрей Лунин показал настолько высокий уровень, что в мадридском клубе считают его надёжной заменой Куртуа в будущем, сообщает El Nacional.

Источник сообщает, что бельгийская звезда в случае, если не сможет вернуть свою форму, может стать дублёром Лунина в следующем сезоне. Андрей обеспечил спокойствие за вратарскую позицию болельщикам «Реала» и лично президенту Флорентино Пересу.

Если Тибо вернёт себе место в стартовом составе, то, по данным источника, захочет уйти из клуба в 2026-м, когда закончится его контракт.

Мотивом этому служит желание избавиться от давления и получить ещё большую зарплату, чем у него сейчас. Среди потенциальных мест назначения Куртуа называется Саудовская Аравия.