Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Акмурзин может вернуться в «Рубин»

Голкипер Акмурзин может вернуться в «Рубин»
Комментарии

Голкипер Тимур Акмурзин может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщил «Татар-информ».

По информации источника, стороны ведут переговоры о возвращении вратаря в казанский клуб.

Ранее 26-летний Тимур Акмурзин выступал за московский «Велес». В текущем сезоне Леон Второй лиги он провёл семь матчей. Также на счету вратаря одна игра в Фонбет Кубке России.

До «Велеса» Акмурзин выступал за казахстанский «Тобол», с которым становился бронзовым призёром чемпионата Казахстана, московский «Спартак-2» и казанский «Рубин-2». Кроме этого, он провёл шесть сезонов в составе молодежной команды «Рубина».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
«Рубин» объявил об уходе Лисаковича в аренду в «Балтику»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android