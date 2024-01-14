Голкипер Акмурзин может вернуться в «Рубин»

Голкипер Тимур Акмурзин может перейти в казанский «Рубин». Об этом сообщил «Татар-информ».

По информации источника, стороны ведут переговоры о возвращении вратаря в казанский клуб.

Ранее 26-летний Тимур Акмурзин выступал за московский «Велес». В текущем сезоне Леон Второй лиги он провёл семь матчей. Также на счету вратаря одна игра в Фонбет Кубке России.

До «Велеса» Акмурзин выступал за казахстанский «Тобол», с которым становился бронзовым призёром чемпионата Казахстана, московский «Спартак-2» и казанский «Рубин-2». Кроме этого, он провёл шесть сезонов в составе молодежной команды «Рубина».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.