The Best FIFA: список претендентов, во сколько начало церемонии, где смотреть

Сегодня, 15 января, состоится церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2023. Мероприятие пройдёт в Лондоне, в прямой трансляции его покажет телеканал «Матч ТВ». Начало — в 22:30 по московскому времени.

В финальный список претендентов на награду лучшему игроку 2023 года попали три футболиста. Это нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе. За звание лучшего тренера поспорят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии).

В список претендентов на награду лучшему вратарю года попали Яссин Боно («Севилья», «Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) и Эдерсон («Манчестер Сити»). В 2022-м лучшими стали Лионель Месси (игрок года), Лионель Скалони (тренер года) и Эмилиано Мартинес (вратарь года).

В женском футболе награды разыграют между Линдой Кайседо, Дженни Эрмосо и Айтаной Бонмати (претендуют на звание лучшей футболистки года).