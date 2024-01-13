Тренер «Интер Майами»: игроки должны помочь Месси стать лучшей версией себя

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, что необходимо американской команде для достижения результата

«Мы должны попытаться найти такие варианты игры, при которых игроки, особенно Лео, смогут быть лучшими версиями себя, при этом без индивидуальных улучшений. Наступил момент, когда мы уже мало чем удивляли, наше движение и движения мяча стали более медленными, и соперники это могли предвидеть и нейтрализовать.

Возможно, сейчас дело в том, чтобы собрать настоящую команду, то есть выявить её лучшую версию за счёт остальных футболистов. Я сосредоточен вот на чём: как мы можем окружить Месси, находить его и стараться не выдавать соперникам, как мы собираемся играть», – приводит слова Мартино ESPN.

Сын Месси оформил хет-трик: