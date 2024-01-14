Турецкий клуб отстранил израильского футболиста за поддержку операции в Газе — Haberler

Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» принял решение отстранить израильского футболиста команды Сагива Ехезкеля за его жест в поддержку операции в Газе в конфликте с Палестиной после забитого гола в матче турецкой Суперлиги. Ехезкель забил в матче чемпионата, а потом показал повязку с надписью «100 дней. 7.10» и звездой Давида.

«Было решено, что Сагив Ехезкель, который, как было замечено, действовал против национальных ценностей нашей страны, поделившись надписью на своём запястье после того, как забил гол на 68-й минуте матча, который мы сыграли сегодня против «Трабзонспора», будет исключён из команды по решению совета директоров. Наш совет директоров никогда не допустит поведения, противоречащего чувствам нашей страны, даже если на кону будет стоять чемпионство или трофей», — приводит слова из заявления клуба турецкое издание Haberler.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.