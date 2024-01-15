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Отец Кузяева объяснил рост результативности Далера в последних матчах «Гавра»

Отец Кузяева объяснил рост результативности Далера в последних матчах «Гавра»
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, объяснил рост результативности сына в последних матчах французской команды. Напомним, Кузяев отметился голом в матче Кубка Франции с «Каном» и результативной передачей в матче Лиги 1 с «Лионом».

«Роль Далера немножко изменилась. В последних двух матчах главный тренер выдвинул его в зону под нападающим, немного снял с него оборонительные функции. Хотя Далер — такой человек, что всегда готов команде помогать. Сын стал действовать ближе к атаке и вчера принял участие во всех трёх голевых атаках «Гавра». Когда Льорис открыл счёт, он тоже мог замкнуть подачу с углового. В ситуации с голом Сабби Далер неплохо открылся и тоже мог забить. Сабби решил пробить сам и не промахнулся. А в третьей голевой сам Далер отдал результативную передачу левому защитнику Опери, и тот показал своё индивидуальное мастерство», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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