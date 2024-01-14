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Гавр — Лион — 3:1, обзор матча 18-го тура чемпионата Франции, голевая передача Далера Кузяева, удаление, 14 января 2024

Кузяеву чуть не сломали ногу. А потом он отдал самый простой голевой пас
Дмитрий Зимин
Отчёт «Гавр» — «Лион»
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«Лион» самоустранился с двумя удалениями. А новички французской лиги идут в неплохом темпе после новогодних праздников.

«Гавр» в этом сезоне точно не выглядит командой, которая способна много забивать. Игровые сложности в атаке — одна из проблем новичка лиги. Пять матчей они закончили со счётом 0:0, и вряд ли кто-то ожидал, что с «Лионом» ситуация изменится. Ведь это в начале сезона соперник был безнадёжным аутсайдером, однако ближе к зиме ситуация изменилась. Их возглавил Пьер Саж, и пошли победы — к моменту матча с «Гавром» уже было три подряд. 16 очков и выход из зоны вылета. К 18-му туру соперники стали почти конкурентами. Поэтому очный матч был особенно важен.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
1:0 Льорис – 18'     2:0 Сабби – 50'     2:1 Ляказетт – 54'     3:1 Опери – 62'    
Удаления: нет / О'Брайен – 30', Чалета-Цар – 90'

«Гавр» по-хозяйски начал встречу. Забрал мяч и контролировал происходящее на поле, почти ничего не позволяя сопернику. И вряд ли кто-то удивился, что уже на 18-й минуте это вылилось в гол. Команда заработала угловой: Опери навесил на Льориса, и тот проявил себя в верховой борьбе лучше соперника.

После этого «Гавр» тут же отошёл на свою половину поля. И, похоже, намеревался удерживать результат. Ведь с обороной, в отличие от атаки, у них всё в порядке. Но долгими атаки гостей не получились. На 28-й минуте О’Брайен влетел прямой ногой в голеностоп Кузяева в центре поля. Сначала судья показал игроку жёлтую, но потом его призвали к монитору. И после он достал красную.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Естественно, в большинстве «Гавру» моментально стало проще. И они сразу могли забить второй. Однако до перерыва изменить счёт на табло у команды не вышло.

Зато вышло сразу после начала второго тайма. Тот же Опери сделал длинный запрос на Сабби, который в штрафной едва не потерял мяч. В итоге владение вернулось к игроку «Гавра», и тому удалось покатить мяч мимо вратаря.

Казалось, «Лион» на этом точно закончится. Но нет — чуть ли не в первой атаке они сократили разницу в счёте благодаря Ляказетту. Восьмой мяч в 15-й игре — как же было бы команде тяжело без него. Но на 62-й минуте «Гавр» восстановил преимущество, и здесь в атаке поучаствовал Кузяев: именно он выдал передачу на забегающего Опери, который обыграл соперника и забил третий. Француз точно стал лучшим игроком матча. А ассист Далера — самый простой из тех, что можно представить, ведь партнёр всё сделал сам. Это даже не обостряющая передача вперёд!

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Дальше команды обменялись несколькими опасными атаками, а в концовке из-за удаления «Лион» потерял ещё одного центрального защитника — совсем тоскливый итог для гостей. Кузяева же заменили на 70-й минуте, но в целом россиянин провёл неплохой матч. С учётом того, что в предыдущей кубковой встрече он и вовсе забил победный гол.

После этой победы «Гавр» поднялся на 11-е место в таблице. А «Лион» опустился на 16-е.

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