«Наполи» является фаворитом в борьбе за защитника «Шахтёра»

Итальянский «Наполи» является фаворитом в борьбе за защитника украинского «Шахтёра» Николая Матвиенко. Об этом сообщает известный армянский журналист Грач Хачатрян.

По информации источника, интерес к игроку сборной Украины также проявляют английские «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

27-летний Матвиенко является воспитанником «Шахтёра». Николай дважды отправлялся в аренду — в «Карпаты» и «Ворсклу». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.

На данный момент «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 31 очко после 20 туров.