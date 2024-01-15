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«Наполи» является фаворитом в борьбе за защитника «Шахтёра»

«Наполи» является фаворитом в борьбе за защитника «Шахтёра»
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Итальянский «Наполи» является фаворитом в борьбе за защитника украинского «Шахтёра» Николая Матвиенко. Об этом сообщает известный армянский журналист Грач Хачатрян.

По информации источника, интерес к игроку сборной Украины также проявляют английские «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

27-летний Матвиенко является воспитанником «Шахтёра». Николай дважды отправлялся в аренду — в «Карпаты» и «Ворсклу». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.

На данный момент «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 31 очко после 20 туров.

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