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«Наполи» договорился о трансфере Траоре — Романо

«Наполи» договорился о трансфере Траоре — Романо
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Полузащитник «Борнмута» Хамед Траоре близок к переходу в «Наполи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали все ключевые условия сделки. 23-летний игрок на данный момент готовится к прохождению медицинского обследования. Отмечается, что перехода хавбека в итальянский клуб будет оформлен в виде аренды до конца сезона. «Наполи» будет иметь возможность выкупа футболиста за € 25 млн.

Траоре выступает за «Борнмут» на протяжении одного года. В текущем сезоне хавбек провёл за «вишен» всего шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе к форварду «Борнмута» Доминику Соланке со стороны «Ньюкасла».

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