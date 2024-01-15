Рой Кин — о «Манчестер Юнайтед»: наблюдать за этой командой сегодня — тяжёлая работа

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о выступлениях манкунианцев в нынешнем сезоне.

«Не хватает качества, контроля, веры в команду, и, когда вы слышите, что говорит тренер… Я не согласен с ним во многом, но следить за «Ман Юнайтед» сегодня — это тяжёлая работа. Мы все виноваты в том, что в разговорах о «Юнайтед» всплывает прошлое, и я знаю, что сейчас Эрик тен Хаг находится под давлением, но сегодняшний «Ман Юнайтед» — это ежедневная борьба. В матче с «Тоттенхэмом» (2:2) манкунианцы кое-чего добились, показали себя. Посмотрим, продолжится ли это», — приводит слова Кина издание Mirror.

После 21 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.