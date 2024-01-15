Невилл — о Беллингеме: Джуд молодец, что выбрал «Боруссию», а не «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что английский полузащитник Джуд Беллингем сделал правильный выбор, присоединившись к дортмундской «Боруссии». Сейчас хавбек играет за мадридский «Реал».

«Тогда «Юнайтед» договорил с «Бирмингемом», как и Дортмунд. У Джуда был выбор между этими клубами, и он молодец, что ушёл в «Боруссию». Теперь он является одним из величайших игроков в мире и величайшим английским талантом. Что было бы, если бы он перешёл в «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю, может быть, он добился бы успеха, но я не уверен», — приводит слова Невилла издание Mirror.

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Ливерпуль» (45 очков). В следующем матче внутреннего первенства команда Эрика тен Хага сыграет с «Вулверхэмптоном» на выезде. Игра состоится 1 февраля и начнётся в 23:15 мск.